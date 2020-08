Felle interne brief: ’FNV is vergeten waarom het is opgericht’

Juli 2020: Medewerkers van de Technische Unie in Strijen staken voor de zesde keer. Ⓒ ANP

De FNV heeft zich in slaap laten sussen en is vergeten waarom het is opgericht. Het mist op cruciale thema’s de boot en alleen een koerswijziging kan de vakbond weer toekomst geven. Dat schrijft FNV-bestuurder Roel Berghuis in een interne brief aan het ledenparlement en bestuur van de vakbond die in handen is van deze krant.