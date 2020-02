Bbp-groei neemt af: nog geen recessie, wel onzekerheid

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zijn er geen indicaties dat Nederland afstevent op een recessie. ,,Het is allemaal minder uitbundig, maar de groeivertraging zat er langer in en we zien nog geen omslagpunt voor economisch mindere tijden. De groeicijfers zijn nog altijd beter dan de landen om ons heen. Dat was per kwartaal al zo en nu dus ook op jaarbasis.”

Van Mulligen geeft verder aan dat er tal van zekerheden zijn die roet in het eten kunnen gooien. ,,Het is bijvoorbeeld de vraag hoe de afspraken rond de Brexit zullen uitpakken voor Nederland. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een belangrijke handelspartner. Verder hebben we te maken met de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de gevolgen van het coronavirus.”

De economische groei is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen. Het handelssaldo droeg negatief bij aangezien ons land vorig jaar meer importeerde dan exporteerde.

Consumenten

Zo hebben consumenten vorig jaar 1,4% meer besteed dan in 2018. De groei was wel lager dan in de voorgaande jaren. Huishoudens gaven vooral meer uit aan woninginrichting, elektrische apparaten zoals tv’s, computers en telefoons, en kleding. Verder hebben zij meer besteed aan diensten zoals horeca, vervoer en communicatie.

Van Mulligen merkt op dat de consumptie dit jaar nog wel eens flink kan bijdragen aan de economische groei. ,,We zien dat de lonen verder stijgen, terwijl de inflatie inzakt. Dat betekent meer koopkracht en dat kan een boost zijn voor de consumptie.”

De investeringen namen toe met 5,3% en dat is fors hoger dan in 2018. Er is vooral meer geïnvesteerd in personenauto’s, gebouwen, woningen, infrastructuur, vliegtuigen en machines.

Duitsers minder

De invoer van goederen en diensten groeide met 3,2% harder dan de uitvoer. De export groeide met 2,6% minder hard dan in de voorgaande jaren. Van Mulligen: ,,Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat het minder gaat in Duitsland. Daarom is onze export nu ook vaker gericht op andere landen, zodat we minder afhankelijk zijn van onze oosterburen.”