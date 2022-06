Beursblog: AEX brengt verlies terug op vleugels Heineken, Shell en Prosus

Premium Columns

Als aan totale vraag naar woningen zou worden voldaan, is ware groei-explosie nodig

Waar zouden Nederlanders het liefst wonen, als ze zelf mogen kiezen? Als de huizenprijzen geen rol spelen en je het mag bepalen op basis van zaken als leefbaarheid en nabijheid van werk of studie. De antwoorden op die vraag, die woensdag verschenen in de Atlas voor Gemeenten, leidden tot best wat ge...