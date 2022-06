Beursblog: Heineken getapt, vastgoed en tech geloosd in rode AEX

Door Redactie DFT

Stemming wisselt op beurzen, markt zoekt richting na woorden Fed-voorzitter Jerome Powell. Ⓒ ANP / HH AEX 636.52 -0.83 %

Amsterdam - De AEX is donderdag met stevig oplopend verlies van start gegaan. Techaandelen ASML en ASMI staan onderin, Prosus koerst bovenin. Beleggers reageren op signalen vanuit de Federal Reserve over een mogelijke recessie en de stijgende inflatie. Azië is met winst de handel uit gegaan. Futures voor de Amerikaanse beurzen staan, na klein verlies woensdag, weer lager.