Beursblog: verlies AEX loopt op ondanks goede start Wall Street

Financieel

Beursblog: verkoopgolf treft Wall Street hard, Dow raakt bijna 900 punten kwijt

Op Wall Street zit maandag vooral techbeurs Nasdaq in de hoek waar de klappen vallen als gevolg van de onrust over de komende rentevergadering van de Federal Reserve die naar verwachting woensdag hard gaat ingrijpen om de inflatie in de VS te temperen. De Dow ziet bijna 900 punten verdampen.