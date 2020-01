Ⓒ ANP

Voormalig KLM-directeur en minister Camiel Eurlings is terug en bovendien in de luchtvaart. Volgens zijn baas Attilio Perna is de charmante Limburger sinds een paar weken ceo bij luchtvaartdienstverlener Tairs. Vandaag publiceerde Eurlings documenten van deals met de KLM-concurrenten Lufthansa, Swiss en Austrian.