Lingerieketen Victoria’s Secret schudt veren af met nieuwe boegbeelden

Een van de nieuwe gezichten bij Victoria Secret is de bekende Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe. Ook de Indiase actrice Priyanka Chopra moet helpen om weer in de gratie bij klanten te komen.

Topman Martin Waters benadrukte dat de verandering van het imago noodzakelijk is. De nadruk moet volgens hem niet liggen om wat mannen willen, maar vooral wat vrouwen willen.

Aftreden

Victoria’s Secret gaat momenteel door een turbulente fase heen. Het bedrijf dat onder de vleugels zat bij eigenaar LBrands staat sinds vorige maand op eigen benen. Na het aftreden van de voormalige topman en oprichter Les Wexner was het bedrijf al een andere weg ingeslagen.

In het verleden gaven bekende fotomodellen nog een gezicht aan het Amerikaanse lingeriemerken. Zo was onder meer Doutzen Kroes in 2014 actief als ’angel’ bij modeshows.