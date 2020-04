Verlies oliefondsen VS loopt hard terug in opverend Wall Street

Dde Dow-Jonesindex daalde rond 17.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent naar 24907 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2% weg tot 2864 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won zelfs 0,3% op 8679 punten.

De zorgen over de enorme duikeling van de olieprijs (WTI) in de VS werden flink getemperd mede door de verwachting dat de prijs van het zwarte goud weer snel zal stijgen na het aflopen van het termijnmarktcontract voor de maand mei vanavond. De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde maandag meer dan 40% tot een ongekende dieptepunt van $12 per vat mede doordat handelaren de contracten voor mei aan het dumpen zijn. De oliefondsen ExxonMobil en Chevron kwamen bij de start nog flink onder druk, maar wisten de schade al snel te beperken tot dalingen van 0,4% respectievelijk 4%.

Halliburton liet na een duikeling bij de start een plus van 4% zien. De oliedienstverlener leed in het eerste kwartaal verlies en zet het mes in de bestedingen om de malaise in de olie-industrie door de coronacrisis. Het bedrijf vreest dat de activiteit in de Amerikaanse schaliesector dit jaar zal krimpen.

Boeing ging 3% achteruit nadat de vliegtuigbouwer eind vorig week nog vleugels kreeg.

Verder gaat de aandacht deze week uit naar de cijferregen van bedrijven. Zo doet onder meer Delta Airlines de boeken openen.

Verder wordt donderdag uitgekeken naar de aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering nadat in de voorbije weken meer dan 20 miljoen Amerikanen een beroep deden op een uitkering.