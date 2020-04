‘Wall Street op weg naar een bedrukte start’

De futures in de VS wezen op een verliezen tot 2% voor de belangrijkste graadmeters. Daarmee zal de mooie herstelweek een halt worden toegeroepen.

Net als in Europa zorgt de enorme duikeling van de olieprijs (WTI) voor terughoudendheid bij beleggers in de VS. De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde 29% tot een recent ongekende diepte van $15 per vat. Vooral de oliefondsen ExxonMobil en Chevron zullen waarschijnlijk flink onder druk gaan komen.

Boeing lijkt af te steven op een flink terugval nadat de vliegtuigbouwer eind vorig week nog vleugels kreeg.

Verder gaat de aandacht deze week uit naar de cijferregen van bedrijven. Zo doet onder meer Delta Airlines de boeken openen.

Verder wordt uitgekeken naar de aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering nadat in de voorbije weken meer dan 20 miljoen Amerikanen een beroep deden op een uitkering.