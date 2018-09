'Einde koersdalingen nog niet in zicht'

Beleggers zijn wakker geschud. Zij beseffen dat hun kooplust de afgelopen maanden was gebaseerd op een te rooskleurig beeld over het economisch herstel. ,,Beleggers hebben maandenlang de doorgeschoten koersen en alle berichten dat het slechter gaat genegeerd. Nu valt het kwartje ineens en worden ze bevangen door paniek. Dan gaat alles in één keer keihard omlaag'', zei hoogleraar Finance Jaap Koelewijn (Nyenrode) donderdag.