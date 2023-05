Premium Het beste van De Telegraaf

Duurste huurwoningen in New York, Amsterdam in middenmoot

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Amsterdam staat in de middenmoot. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Een ruime huurwoning op een mooie locatie in Amsterdam, zoals aan de gracht of in ’Zuid’, is zelfs voor miljonairs een forse kostenpost. Maar nog altijd driemaal goedkoper dan huren op een toplocatie in New York, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Savills.