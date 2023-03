Premium Het beste van De Telegraaf

Smerige koelkast strandtent geen reden ontslag: €27.000 voor manager

Amsterdam - Ontslag op staande voet is een uiterst middel dat werkgevers alleen mogen toepassen als werknemers zich ’ernstig verwijtbaar’ gedragen. Toch wilde de eigenaar van strandtent Nusa in Ooltgensplaat de bedrijfsleider de laan uit sturen omdat hij de koelkast niet had opgeruimd. Het bedrijf moet de man nu ruim €27.000 meegeven, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.