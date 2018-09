FNV probeert het weer

Het plan B houdt in dat leden van FNV Bondgenoten eind november opnieuw kunnen stemmen tijdens een congres.

Om de rust te bewaren blijft het hoofdbestuur van Bondgenoten aan, terwijl de positie van FNV-voorzitter Ton Heerts nooit ter discussie heeft gestaan.

'Niets zonder strijd'

„Ik ben ook niet zo zeer opgelucht, want er staat ons alsnog een enorme klus te wachten”, zei Heerts vanavond na de persconferentie in Nieuwspoort. De FNV-voorzitter wil de fusie hoe dan ook doorzetten. „Maar bij de FNV komt niets zonder strijd tot stand.”

Deceptie

De voorgenomen fusie leek enkele weken geleden nog in kannen en kruiken en binnen de FNV-top ging eigenlijk niemand ervan uit dat de hele operatie nog wel eens op een deceptie zou kunnen uitlopen. De emoties liepen vorige week dan ook hoog op tijdens het congres van FNV Bondgenoten in het World Forum in Den Haag, nadat leden van de grootste FNV-bond de voorgenomen fusie met FNV Bouw, FNV Sport, Abvakabo en de vakcentrale hadden afgewezen. Van de stemgerechtigde leden op het congres stemde welgeteld 64,62% voor, maar er was een twee derde meerderheid (66,7%) nodig om het voorstel goed te keuren.

Vooraf was al duidelijk dat er binnen FNV Bondgenoten grote zorgen bestonden over de fusie. Vooral de senioren binnen de bond zien niets in de fusieplannen, onder meer vanwege de gevolgen voor de werkgelegenheid en de verdeling van de budgetten.

Aanvankelijk bestond de vrees dat vooral Abvakabo dwars zou liggen, maar de leden van de bond stemden net als FNV Sport, FNV Bouw en het ledenparlement van de FNV met een ruime meerderheid voor het samengaan. Voor plaatsvervangend parlementslid Huub de Rouw van FNV Bondgenoten reden om een petitie te starten.

