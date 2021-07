AEX glijdt weg tot onder 740 punten

Om tien uur staat de AEX 0,8% lager op 738,9 punten. De AMX zakt 0,6% tot 1055,5 punten.

De overige Europese beursgraadmeters doen ook een stap terug. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 1,1%, 1% en 0,7%.

Het beeld in Azië was vanochtend per saldo negatief. De Japanse Nikkei-index eindigde weliswaar 0,5% hoger, maar de Chinese beursgraadmeters vervolgden hun neergang. De Hang Seng-index verliest bijna 3% door de aanhoudende koersdruk van Chinese technologiebedrijven in reactie op de harde ingrepen van de autoriteiten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Prosus met een verlies van 8,6% onderaan. Maandag zakte de techinvesteerder al 8,8%, nadat duidelijk werd dat deelneming Tencent in China geen exclusieve muziekrechten meer mag bezitten. Marktanalist Robbert Manders van IG noemt dit „eigenlijk een betrekkelijk klein probleem voor een bedrijf van het formaat Tencent, waar Tencent Music maar een heel klein onderdeel van is. Maar het is een veeg teken. Beleggers zijn bezorgd om wat er mogelijk nog meer komen gaat.”

Randstad zakt 6%. Manders schrijft dit toe aan de teleurstellende prognose die de uitzender bij zijn cijferpublicatie geeft. „Het bedrijf verwacht een vlak blijvende brutomarge, terwijl analisten op een stijging hadden gerekend. Dat Randstad denkt dat de bedrijfskosten zullen oplopen, valt ook tegen. Aan twee kanten komt er dus druk op de nettowinstmarge.”

ING verliest 2,3%, na maandag nog stevig zijn gestegen omdat Europese banken van de ECB vanaf oktober weer dividend mogen uitkeren.

Besi levert 1% in. De toeleverancier aan de chipsector heeft opnieuw een krachtig kwartaal achter de rug en toont zich positief voor het derde kwartaal. Maar blijkbaar is dit niet voldoende op de krachtige opmars van de beurskoers in de afgelopen maanden een positief vervolg te geven.

KPN blinkt met een winst van 1,5% uit, op het bericht dat in het tweede kwartaal meer winst bij een vrijwel gelijke omzet is gerealiseerd. Het telecombedrijf geeft aan goed op koers te liggen zijn doelstellingen voor 2021 waar te maken.

Bij de middelgrote fondsen staat de exploitant van pakketkluizen Inpost met een min van 2,4% onderaan.

Smallcap Wereldhave verliest 3,3%. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten in het tweede kwartaal dalen en verlaagde de winstverwachting voor heel 2021.

Bekijk ook: Prosus en Philips bezorgen AEX lager slot

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.