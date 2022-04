Na woede-aanval ontslagen bankier wil 4 miljoen

De handelaar, Omar Alami, verloor in 2019 zijn baan als hoofd aandelenderivaten voor Zwitserland, België en Luxemburg nadat hij was beschuldigd van ’emotionele terreur’, schrijft persbureau Bloomberg. Aanleiding hiervoor was een woede-uitbarsting op de beursvloer. Alami noemde een handelaar, waar zijn collega’s bij waren, een nietsnut en incompetent nadat hij een fout zou hebben gemaakt die de bank acht ton zou kosten.

Emotionele terreur

Collega’s verklaarden daarop dat deze woede-aanval niet op zichzelf stond. De bankier werd beschuldigd van emotionele terreur. Een teamlid liet weten het gevoel te hebben te worden gewaterboard (een martelmethode waarbij je het gevoel krijgt dat je verdrinkt, red.) door het gedrag van Alami, verklaarde de advocate Aurelie Fournier van BNP Paribas tijdens de zitting in Parijs.

Tijdens de rechtszaak verklaarde de ontslagen bankier dat het allemaal wel meeviel met zijn gedrag. Zijn reactie op de vermeende dure fout van een ondergeschikte was weliswaar ’levendig’, maar niet vernederend, beledigend of agressief. Hij hekelde de verklaringen van andere collega’s die destijds tot zijn ontslag leidden, omdat ze anoniem waren. Daarom kon hij ze moeilijk weerspreken, betoogde de bankier.

Communicatiestijl verbeteren

Zijn advocate voegt toe dat andere collega’s de bankier juist als vriendelijk omschrijven. Ook werd tijdens functioneringsgesprekken nooit iets gezegd over zijn vermeende agressiviteit, blijkt uit de verslagen. Wel kreeg de man coaching aangeboden om zijn ’communicatiestijl’ te verbeteren.

De bank vindt op haar beurt dat zij de andere medewerkers moest beschermen tegen Alami. Onrespectvol gedrag wordt niet getolereerd, en de bank wil voorkomen dat medewerkers intimidatie of discriminatie meemaken. Advocate Fournier stipt aan dat het behoorlijk ongebruikelijk is voor beurshandelaren om te klagen over het gedrag van een leidinggevende. Sommigen waren er weken ziek van toen zij uiteindelijk toch aan de bel trokken. Dit durfden zij pas na maanden van vernedering te hebben ondergaan.

Vals alarm

En ironisch genoeg: de zogenaamde fout die de bank uiteindelijk acht ton zou hebben gekost en waardoor Alami zo tekeer ging, bleek uiteindelijk helemaal dure fout te zijn geweest maar vals alarm, benadrukt de advocate van de bank. De woede-uitbarsting was dus ook nog eens nergens op gebaseerd.

Alami verdiende zo’n €1,2 miljoen per jaar bij BNP Paribas en woonde toen in Parijs. Hij heeft binnen een jaar na zijn ontslag in Zwitserland een andere baan gevonden. Maar omdat hij beweert nu 60% minder te verdienen en 60% minder tijd bij zijn familie door te kunnen brengen, wil hij toch zo’n $4 miljoen aan genoegdoening van de BNP Paribas. De rechter doet naar verwachting op 17 mei uitspraak.