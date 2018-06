'VEB kritisch over transparantie Value8'

De krant citeerde jurist Niels Lemmers, die Value8 volgt namens de organisatie. ,,Value8 is een investeringsmaatschappij waarbij je als aandeelhouder niet echt weet hoe ze hun investeringsbeslissingen nemen. Ik heb herhaaldelijk gevraagd: 'hoe beslissen jullie nou of iets investeringswaardig is of niet? Daar krijg ik geen inhoudelijk antwoord op.''

Concurrentiegevoelig

De Vries bestrijdt dat zijn bedrijf onduidelijk communiceert. ,,De informatie in het jaarverslag gaat tot in groot detail. Maar gedetailleerde informatie over bedrijven in een cluster verstrekken we niet. Dat is in sommige gevallen concurrentiegevoelig'', aldus de topman tegen de krant. Wel merkte hij op dat delen van informatievoorziening, zoals de snelheid waarmee resultaten worden bekendgemaakt, beter kunnen.