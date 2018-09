Onrustig Wall Street weet verlies te beperken

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent lager op 16.141,74 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 1862,49 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 4215,32 punten. Eerder op de dag koersten de graadmeters met minnen van bijna 3 procent af op het grootste verlies sinds 2011.

De markten werden in de middag opgeschrikt door berichten over een onverwacht stevige daling van de winkelverkopen in de VS en van de industriële activiteit in de regio rond New York. Die versterkten de zorgen over de wereldeconomie, die de markten al ruim een week beheersen.

Herstel

Persbureau Bloomberg meldde woensdagavond dat Yellen bij een besloten bijeenkomst afgelopen weekeinde haar vertrouwen in de Amerikaanse economie zou hebben uitgesproken. Het herstel kan de huidige onrust op de financiële markten en de afzwakkende groei in andere regio's volgens haar doorstaan.

De economische zorgen leidden tot een vlucht naar veilige havens, zoals Amerikaanse staatsobligaties. De rente op Amerikaanse tienjaarsleningen zakte daarbij voor het eerst sinds medio vorig jaar onder de grens van 2 procent, om daar vervolgens met de teruglopende verliezen van de aandelenmarkten weer iets boven uit te stijgen.

Cijfers

Beleggers kregen voorbeurs ook een reeks bedrijfscijfers te verwerken. Zo gaf Bank of America aan dat zijn winst in het derde kwartaal is verdampt door een omvangrijke schikking. Het aandeel van de bank zakte 4,6 procent.

Ook andere bankaandelen stonden zwaar onder druk. JPMorgan Chase stond onderaan de bijna geheel negatieve Dow Jones met een verlies van ruim 4 procent. Citigroup, dat niet tot de hoofdfondsen hoort, leverde 3,5 procent in.

Wal-Mart verloor 3,6 procent. Het Amerikaanse winkelconcern verlaagde woensdag zijn verwachtingen voor de omzetgroei in het lopende boekjaar en waarschuwde voor een trage groei van de winst in de komende jaren.

Valuta

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent naar 81,53 dollar. De euro was woensdagavond 1,2810 dollar waard, tegen 1,2780 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.