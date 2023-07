Christine Lagarde van de ECB: ’We bevinden ons in een onzekere omgeving’

Natuurlijk kan Lagarde (ook) niet in een glazen bol kijken. „We hebben veel terrein afgelegd en grote vooruitgang geboekt in deze strijd tegen inflatie. We gaan richting ons doel.” Maar, voegt ze toe, „we zullen het pas weten als we dit doel – een inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn – hebben bereikt door naar de economische en financiële gegevens te kijken.”

’Tijdelijke’ pauze

Volgens Lagarde kan er nog een verdere verhoging van de beleidsrente komen, maar het kan ook zijn dat er een pauze aan komt. „Een pauze, wanneer die zich voordoet, in september of later, hoeft niet noodzakelijkerwijs definitief te zijn. De inflatie moet duurzaam terugkeren naar haar doel. We bevinden ons in een onzekere omgeving en zullen de situatie en onze actie per vergadering opnieuw beoordelen.”

Of de renteverhogingen de zaken niet verergeren, daar heeft ze een weloverwogen antwoord op. „De ideale oplossing, die bekend staat als een zachte landing, is een gematigde daling van de bedrijvigheid in combinatie met een aanzienlijke daling van de inflatie. De bbp-cijfers (bruto binnenlands product) voor het tweede kwartaal van Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn vrij bemoedigend. Ze ondersteunen ons scenario van bbp-groei van 0,9% in de eurozone dit jaar.”

Dikke huid

Het zijn nogal beslissingen. Je moet volgens deze voorzitter dan ook een dikke huid hebben als centrale bankier, want kritiek krijg je. Maar Lagarde houdt haar ogen op de bal. „Het is essentieel de doelstelling van het verlagen van de inflatie voor ogen te houden. Ik zal elk kwartaal voor het Europees Parlement verschijnen om verslag uit te brengen over wat we hebben gedaan.”

Energieprijsinflatie

Of de inflatie onder controle komt, daar is ze niet negatief over. Ze ziet de inflatie dalen. „In oktober 2022 zaten we op 10,6% en in juni daalden we weer naar 5,5%. De daling wordt met name veroorzaakt door de daling van de energieprijsinflatie. En het monetaire beleid begint duidelijk invloed te krijgen op het verlagen van de inflatie.”

Ze ziet het aan zaken als de rentetarieven en de vraag van bedrijven naar leningen. Opvallend: „Momenteel is de dienstensector, zoals horeca, IT, telecom, transport, beter bestand dan de andere tegen ons monetaire beleid.”

Eerder zei Lagarde dat twee derde van de inflatie in 2022 te wijten was aan de stijging van de bedrijfswinsten. Nu stelt ze daarover: „Wat we zien is dat, in tegenstelling tot eerdere crises, de schok zo enorm, abrupt en wijdverbreid was, dat het omstandigheden creëerde waarin het relatief eenvoudig was om kosten door te berekenen aan de consument. Deze keer voeden de loonstijgingen, die een inhaalslag vertegenwoordigen, en de stijgingen van de winst per eenheid de inflatie.”

Op de voet

Een eventuele invloed op een loon-prijsspiraal, volgt ze op de voet. „Dat zou een enorme impact hebben op de dienstensector.” Maar ze is er niet direct bang voor. „Als je kijkt naar de inflatieverwachtingen en de loonsverhogingen die collectief en individueel zijn onderhandeld, is er geen teken dat er een loon-prijsspiraal ontstaat.”

Een ander (diepte)punt dit jaar was dat er weer een financiële crisis in de lucht leek te hangen. Maar daar is Lagarde optimistisch over. „De banken in het eurogebied zijn sinds de financiële crisis van 2008 veel veerkrachtiger geworden. Kapitaalratio’s zijn aanzienlijk hoger.”

Ze zegt ook dat er zeker lessen worden getrokken na wat er in het voorjaar is gebeurd met Credit Suisse en bijvoorbeeld de Amerikaanse SVB. „Deze gebeurtenissen brachten alle toezichthouders en de hele financiële gemeenschap ertoe om risicomaatregelen opnieuw te beoordelen.”

Geopolitieke situatie

Het grootste risico is volgens haar de geopolitieke situatie. „Zelfs in een stabiele situatie, met een gezond economisch beleid, zorgt een politieke of geopolitieke mislukking voor volatiliteit en kan dit een impact hebben op de markten. Elke nieuwe schok – of het nu een olie- of voedselprijsschok is of een versnelling van de klimaatcrisis – is een potentieel risico.” Lagarde zegt dat ze vaak is bekritiseerd omdat ze de klimaatrisico’s naar voren heb gebracht, waarvan haar is verteld ’dat ze alleen op de lange termijn bestaan’.

„Het maakt me verdrietig dat de realiteit ons inhaalt, maar dit is de realiteit die we vandaag zien. De daling van de oogsten, die leidt tot hogere prijzen voor goederen als olijfolie en rijst, zet sommige overwegend exporterende landen, zoals India, aan tot het nemen van protectionistische maatregelen. Verderop kunnen de fenomenen El Nino en de Golfstroom een impact hebben op de voedselprijzen.”