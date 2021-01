KLM-personeel in actie voor versoepeling testplicht

Bij KLM blijven de grote toestellen aan de grond vanwege een door de overheid opgelegde testplicht. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.608 -4.38 %

Amsterdam - Het KLM-personeel is in actie gekomen om het kabinet te bewegen om een andere oplossing te vinden voor de sneltest voor vliegend personeel. Daardoor kan KLM geen verre bestemmingen meer vliegen, omdat de luchtvaartmaatschappij het ’onaanvaardbaar’ vindt dat er in dat geval personeel in het buitenland achterblijft. Er zijn twee petities gestart, zo meldt KLM’er Frank van der Werff.