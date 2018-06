Sterke dollar: zegen of vloek?

Sterke dollar knakt grondstoffen

De dollar is nog steeds de wereldvaluta bij uitstek en de forse versterking van de dollar sedert begin mei heeft haar uitwerking op vele markten dan ook niet gemist. De eerste slachtoffers waren de grondstoffen, die al sinds mei een forse correctie doormaken. Olie, onderdeel van de grondstoffen, wist initieel de dans nog enigszins te ontspringen – wellicht door de vele brandhaarden in de wereld – maar is nu ook door haar hoeven gezakt.

Tevens bedreiging voor opkomende markten

Maar ook de opkomende markten hebben vaak te lijden onder een sterke dollar. Naast fundamentele aspecten als risico, verwachte rendementen en groei zijn deze markten, zowel aandelen als obligaties, extreem gevoelig voor kapitaalstromen. Een sterker wordende dollar resulteert veelal in het onttrekken van gelden door (Amerikaanse) beleggers aan opkomende markten ten behoeve van de thuismarkt. Daar de opkomende markten herstellende waren van een soortgelijk effect in 2013 en begin 2014 leidde de sterke dollar niet meteen tot onrust, maar de aanhoudende sterkte heeft sinds begin september haar effect toch niet gemist.

Zwakke euro noodzakelijk voor de EU

De keerzijde is dat een zwakke euro ideaal of zelfs noodzakelijk is voor de EU. Het is precies wat ECB-president Draghi probeert te bereiken. Waarom zien we dan nog geen kracht in Europa? Tja, het probleem is dat de euro nog lang niet voldoende verzwakt is, de eurodollarkoers is ‘slechts’ genormaliseerd. Daarbij staat de EU nog steeds op de drempel van opnieuw een recessie en niet in de laatste plaats leidt de sterke dollar tot boven beschreven ‘marktverstoringen’.

Sterke dollar reflecteert kracht Amerikaanse economie

De sterke dollar is momenteel een bevestiging van het Amerikaans economisch herstel. Dit gegeven verstoort het patroon van de afgelopen jaren waarbij een correctie (risk-off) gepaard ging met een sterke dollar en stijgende beurzen (risk-on) met een zwakke dollar. Sinds mei van dit jaar is het patroon eerder andersom, reden waarom de dollar niet versterkt bij de huidige onrust in de markt. Om de complexiteit compleet te maken, fungeert een té sterke dollar juist als een rem op de Amerikaanse economische groei en leidt het tot het ongewenste neveneffect van desinflatie.

Nieuw evenwicht voor volgende opwaartse beweging

Het antwoord op deze complexe puzzel is mijns inziens dat het effect van de sterke dollar de markten dwingt tot een nieuw evenwicht met de nodige volatiliteit – zoals wij nu waarnemen – maar dat de sterke dollar een noodzakelijk kwaad is om de volgende opwaartse beweging te maken. Een sterke dollar zal uiteindelijk resulteren in een betere concurrentiepositie voor zowel Europa als de opkomende markten en mocht de dollar te snel versterken dan zal de Fed terughoudend zijn met renteverhogingen, hetgeen eveneens positief is voor aandelen.

Roger Dayala is senior beleggingsadviseur bij Insinger de Beaufort. Zijn bijdragen worden op persoonlijke titel gedaan.