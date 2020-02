Belastingadviseurs: Overheid te slap tegen witwassen

Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. De belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen.

„Publieke opsporingsinstanties hebben de mankracht niet om werk te maken van alle meldingen die wij verplicht moeten doen”, stelt Wim Gohres namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB). „Het komt nu te veel van één kant.”

’Schaamteloos’

Bankiers tonen die frustratie soms ook. Zo zei Rabobank-topman Wiebe Draijer eind vorig jaar in Het Financieele Dagblad: „Als je ziet dat wij als sector inmiddels zo’n achtduizend mensen in dienst hebben die hier op aan het werk zijn, terwijl er aan de publieke kant maar een fractie van dat aantal hiermee bezig is. Dan klopt iets niet aan het systeem.”

Transparency International Nederland, een lobbyorganisatie die integriteitsschendingen als witwassen onderzoekt, herkent het beeld wel dat publieke instanties weinig met meldingen doen. Maar voorzitter Paul Vlaanderen vindt het evengoed ’schaamteloos’ dat financiële instellingen als banken en belastingadviseurs zich hierover beklagen.