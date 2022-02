Krapte arbeidsmarkt en economisch herstel stuwen aantal leaseauto’s

Dat blijkt uit cijfers van VNA, de brancheorganisatie van autoleasebedrijven. De belangenclub merkte dat er afgelopen jaar minder thuisgewerkt werd. Daarnaast zorgde economisch herstel en krapte op de arbeidsmarkt voor een toename van het aantal zakelijke autoleasecontracten. Het zakelijke autoleasepark groeide met 3,7% tot 751.700 personenauto’s. Het aantal leasebestelwagens steeg met 8,1% tot 222.600.

Bijtelling

De zakelijke leasemarkt is de belangrijkste aandrijver van elektrische auto’s. „Van de zakelijke leaseauto’s is bijna één op de vier voorzien van een stekker”, zegt VNA-voorzitter Renate Hemerik. „Daarmee is lease goed voor ruim de helft van alle volledig elektrische personenauto’s.”

Overigens is het aantal stekkerauto’s in de totale nieuwmarkt afgelopen jaar iets gedaald van 20,5% naar 19,8%, aldus gegevens van dataverzamelaar RDC. Leaseclub VNA wijt dat aan de verhoging van de bijtelling en stelt dat het belangrijk is de stekkerbak fiscaal aantrekkelijk te houden voor de transitie naar elektrisch rijden.

Fiets van de zaak

VNA ziet in de zakelijke markt een belangrijke trend naar nieuwe leasevormen buiten de standaard auto van de zaak. De fiets van de zaak zit duidelijk in de lift. In 2021 reden er 23.000 leasefietsen (e-bikes en snelle speed-pedelecs) rond. Dat is maar liefst 79% meer dan in 2020.

Hoewel nieuwe auto’s door chiptekorten moeilijker beschikbaar waren, groeide ook lease voor privégebruik. Er reden eind 2021 231.000 private leaseauto’s op de Nederlandse wegen, 7,8% meer dan in 2020.

Nieuwe auto's worden steeds veiliger, zuiniger en schoner, maar zijn voor doorsnee particulieren nauwelijks te betalen, stelt Hemerik. „De gemiddelde aanschafprijs van nieuwe auto’s ligt op ruim €40.000. Dat vraagt een forse investering. Met private lease is het ook voor particulieren mogelijk om te kiezen voor nieuwe, veilige en schone automobiliteit.”