Column: werkgevers moeten nu bedelen in Den Haag

Zuid-Europese toestanden met bedelaars in Amsterdam

Bedelaars zorgen in de stad voor Zuid-Europese toestanden. Automobilisten worden op de Amstelveenseweg bij het stoplicht staande gehouden voor geld. In het centrum en op de Zuidas is zelfs sprake van georganiseerd bedelen: bendes zetten vrouwen in die toeristen geld vragen.