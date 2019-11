Meer bezoekers voor bioscoopuitbater Kinepolis

Het aantal bezoekers bij Kinepolis steeg in het derde kwartaal met 21,7 procent tot 10 miljoen. Naast het succes van The Lion King, maar ook van Spider-Man: Far from Home en Toy Story 4, kreeg Kinepolis er in Spanje, Frankrijk, Canada en Nederland zalen bij. De omzet en het resultaat van Kinepolis dikte in de meetperiode aan, maar concrete cijfers werden niet gegeven.

In Nederland heeft Kinepolis zeventien vestigingen.