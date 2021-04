Heineken groeit flink in Afrika en Azië

Dat meldt het bedrijf in een eerste kwartaalupdate van dit jaar. In reactie steeg de koers van Heineken met 3,7%.

Europa blijft een continent met krimp voor de brouwer, een tendens die ook al pre corona zichtbaar was. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, dat ook al geraakt werd door lockdowns in verband met de coronapandemie, daalde de bieromzet met nog eens 9,7% in ons continent.

In Azië was er 5,4% groei, in Afrika zelfs 9,9%. Heineken verkocht in totaal de eerste maanden van het jaar 50,3 miljoen hectoliter bier. Twaalf maanden eerder was dat nog 51,6 miljoen hectoliter bier.

Minder verkocht

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 werd 2,1% minder bier verkocht.

In Nederland verkocht Heineken ruim 20% minder bier. Een deel van het café- en restaurantverlies werd goed gemaakt met hogere omzetten uit de supermarkt, vooral van premium bieren.

Ook een land als Egypte, waar toeristen massaal wegbleven, zorgde voor meer dan 10% krimp. Zwaar door corona getroffen landen als Brazilië en Zuid-Afrika groeiden echter fors, boven de 10%. In Rusland zorgt het merk dr. Diesel voor een groei van meer dan 10%.

Het merk Heineken, inclusief de 0,0-variant, werd wereldwijd 12,1% meer verkocht. Heineken zegt een deel van de schulden van door de gedwongen sluitingen getroffen kroegeigenaren te hebben kwijtgescholden.

Geleidelijke verbeteringen

Heineken sloot het kwartaal af met een winst van €168 miljoen, ondanks negatieve wisselkoerseffecten die €50 miljoen van die nettowinst wegspoelden. De nettowinst was in 2020 nog €94 miljoen.

Ter vergelijking met de pre-coronawereld: Het eerste kwartaal van 2019 bleef er onder de streep nog €299 miljoen over.

Heineken gaat er nog altijd vanuit dat de situatie geleidelijk aan zal verbeteren in de loop va het jaar na vaccinaties tegen het coronavirus.