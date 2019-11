Minder winst voor Rocket Internet

Er ging een winst in de boeken van 285 miljoen euro. Dat was 4 procent minder dan een jaar eerder. Vergeleken met de cijfers over het eerste halfjaar is sprake van een flinke winstdaling. Toen meldde Rocket Internet nog een resultaat van 548 miljoen euro.

De omzet steeg in de eerste negen maanden van het jaar met 47 procent op jaarbasis, tot 47,8 miljoen euro. Rocket Internet probeert jonge techbedrijven te laten uitgroeien tot gevestigde namen. De onderneming investeerde eerder in bezorger van verspakketten HelloFresh, kledingwebwinkel Zalando en maaltijdbestelsite Delivery Hero.