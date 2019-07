’Apple luistert via Siri mee naar seks’

Onbedoeld wordt Siri dan volgens de oud-medewerker aangezet, alle informatie die daarna volgt is voor medewerkers te horen. Apple zou mensen hebben ingehuurd om te luisteren en de dienst te verbeteren.

Siri is via talloze apparaten van Apple, zoals ook via de speaker en Apple Watch, te benaderen.

Het gaat volgens de klokkenluider om de gevallen waarin Siri per ongeluk wordt geactiveerd, terwijl normaal het commando ’Hey Siri’ het begin van een opdracht tot bijvoorbeeld een zoekactie is.

Apple-medewerkers luisteren volgens de klokkenluider ook buiten die commando’s mee naar persoonlijke gesprekken, die geen opdracht als startactie kregen.

Tegenover de Britse krant The Guardian meldt de klokkenluider dat Apple het onbedoelde meeluisteren, zonder spraakopdracht, bij seks en medische afspraken toestaat.

Medewerkers maken analyses van de gesprekken en informatie om Siri beter te laten werken.

In de gebruiksvoorwaarden van Apple staat niet dat medewerkers kunnen meeluisteren naar de gesprekken die de spraakassistent met mensen heeft.

In een reactie tegen de Guardian meldt Apple dat enkele medewerkers meeluisteren en gesprekken doorsturen om de Siri-dienst nog beter te laten werken.

De toezichthouder in Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van Apple gevestigd is, kijkt of de praktijken van Apple niet in strijd zijn met privacywetgeving.