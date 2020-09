Unibail-Rodamco-Westfield komt met aandelenemissie

Alle besparingen moeten worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen. Daarmee wil URW de sterke kredietbeoordeling behouden en toegang behouden tot goedkope leningen. De geplande aandelenuitgifte, waar al geïnteresseerden voor zijn, moet nog worden goedgekeurd door de huidige aandeelhouders, die daar in het vierde kwartaal de kans voor krijgen. URW denkt de verkoop van bezittingen voor eind volgend jaar af te kunnen ronden.

Door de uitbetaling van dividend te beperken wil URW de komende twee jaar nog eens 1 miljard euro besparen. Ook verlaagt het fonds de geplande investeringen met 800 miljoen euro waarmee de totale opbrengsten van het plan boven de 9 miljard euro uitkomen.

Volgens topman Christophe Cuvillier is het plan uitgebreid ten opzichte van de in juli geplande desinvesteringen door de onzekerheid over de duur van de coronapandemie en hoe snel de economie herstelt. Alle winkelcentra van URW wereldwijd zijn inmiddels weer open, maar het aantal mensen dat ze bezoekt ligt nog ver onder het normale aantal. Daarbij doet Europa het beter dan de Verenigde Staten, stelt de onderneming. In juli kwam bovendien 72 procent van de huur binnen, terwijl ook met de onderhandelingen over huren voortgang wordt geboekt.

Ratingbureau Standard & Poor's (S&P) bevestigde het oordeel over URW op A-. De prognose voor het winkelvastgoed blijft evenwel negatief, wat duidt op de mogelijkheid van een aanstaande verlaging van de rating.