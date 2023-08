Aanval hackers treft website Maastricht Airport: ’Geen hinder bij vliegverkeer’

Dat laat een woordvoerder van het Limburgse vliegveld weten. Hij voegt eraan toe dat het dagelijkse werk op het vliegveld gewoon door kan gaan en dat de aanval geen gevolgen heeft voor het vliegverkeer.

Ook de site van OV-NL, de vereniging van openbaarvervoerbedrijven, is uit de lucht. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, en het is volgens een woordvoerder niet duidelijk of het daar om een ddos-aanval gaat. De aanval heeft geen gevolgen voor het openbaar vervoer in Nederland, benadrukt de woordvoerder. Alle treinen, trams, bussen en metro's rijden gewoon.

Volgens cyberbeveiliger FalconFeeds.io is de verantwoordelijkheid voor de beide aanvallen opgeëist door een pro-Russische hackersgroep, die NoName05716 wordt genoemd.