Lufthansa steekt 2 miljard in herstel vracht

Het Duitse luchtvaartbedrijf gaat op zoek naar aanvullende partners voor de vrachttak, zei waarnemend bestuursvoorzitter Peter Gerber in een zondag gepresenteerd interview met Handelsblatt. Lufthansa Cargo werkt al samen met het Japanse ANA, het Amerikaans United en Air Canada. Daarnaast krijgt het onderdeel een volledig nieuw IT-systeem, een nieuw distributiecentrum en nieuwe toestellen.

Gerber zei in het interview zich vooralsnog geen zorgen te maken over de economie ondanks de recente stroom negatief nieuws over onder meer de Duitse industrie en export. ,,Het vierde kwartaal is, met name door de feestdagen, de belangrijkste periode voor luchtvracht.''