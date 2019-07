'Risicobereidheid Takeaway verrassend'

Berenberg vraag zich af of de prijs van 731 pence per aandeel Just Eat te rechtvaardigen valt. Vanuit het perspectief van Just Eat is de deal logischer. De Britten zitten zonder topman of -vrouw. Daarnaast kampt het bedrijf met een duidelijke concurrentiedruk. Just Eat staat tevens voor een groot investeringstraject om zijn bezorginfrastructuur te verbeteren.

Dit alles kan Just Eat geruster doen als onderdeel van een grotere geheel. Ook zijn er activisten bij de Britten aan boord die hier al tot opriepen. De kenners zijn echter verbaasd over de risico's die Takeaway bereid is te nemen. Een tegenbod is volgens Berenberg mogelijk, maar lijkt in dit stadium onwaarschijnlijk.

ING

Volgens kenners van ING is een deal vooral ingegeven door schaalvergroting. Voor aandeelhouders van Takeaway pakt de deal volgens de kenners gunstig uit omdat de prijs voor Just Eat relatief laag uitvalt. Ook Just Eat-aandeelhouders mogen volgens ING in hun handjes knijpen, omdat de deal een aantal strategische kwesties oplost. Volgens ING is er een grote kans dat de fusie zal slagen, ook omdat mededingingsautoriteiten niet dwars zullen liggen omdat de geografisch gezien weinig overlap is tussen de activiteiten van de bedrijven.

ING handhaafde zijn koopadvies op Takeaway met een koersdoel van 100 euro. Het aandeel van de maaltijdbestelsite stond maandag omstreeks 09.40 uur 4 procent hoger op 86,90 euro.