Kleine bedrijven in problemen: ’Ze moeten hoger loon gaan bieden’

KVK: aantal stoppers en faillissementen loopt op

Het aantal faillissementen is in maart 2022 voor de tweede maand op rij gestegen en komt uit op 160. Daarnaast zijn 12.966 bedrijven zelf met hun activiteiten gestopt, een stijging van 8% vergeleken met maart vorig jaar. Dat blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over maart 2022.