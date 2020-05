Zesde zoon voor Tesla-baas Elon Musk

Via Twitter heeft de 48-jarige Musk maandag (lokale tijd) bekendgemaakt dat zijn vriendin, zangeres-songwriter Grimes, is bevallen van een zoon. „Moeder en baby maken het goed.” De naam wil hij vooralsnog niet prijsgegeven.

De 32-jarige Canadese, wier echte naam Claire Boucher is, is voor het eerst moeder geworden, Musk heeft nu zes zonen. Grimes en Musk zijn sinds 2018 bij elkaar. Musk is drie keer gescheiden, twee keer van dezelfde vrouw.