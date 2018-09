Finland verliest AAA-status

Dat heeft S&P vrijdagavond bekendgemaakt. De zogeheten outlook voor Finland is op 'stabiel' gezet, wat inhoudt dat er de komende zes maanden waarschijnlijk geen verandering in de kredietstatus te verwachten valt.

Exclusieve club

Daarmee wordt het 'clubje' AAA-landen in Europa steeds kleiner. Eerder raakten ook Nederland en Frankrijk de topstatus al kwijt. In de eurozone hebben alleen Duitsland en Luxemburg nog het AAA-etiket.

S&P vindt de verlaging van Finland nodig omdat de vergrijzende bevolking en krimpende beroepsbevolking kan leiden tot een stagnerende economie.

Kwetsbaar voor zwakker Rusland

Ook ziet de kredietbeoordelaar een zwakkere buitenlandse vraag naar Finse producten en bovendien verliest het land 'wereldwijd marktaandeel in de belangrijke IT-sector', aldus S&P in een rapport.

Daarnaast is het land kwetsbaar voor verdere economische verzwakking in Rusland en in de eurozone.

'Onfortuinlijk, maar niet dramatisch'

De Finse minister van Financiën Antti Rinne liet in een reactie weten de kredietverlaging door S&P "onfortuinlijk" te vinden, maar niet "onverwacht of dramatisch".

De minister gaf aan dat de overheid haar fiscale beleid niet zal gaan wijzigen, maar dat er wel nieuwe manieren van economische groei moeten worden gevonden.