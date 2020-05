CPB: hogere uitkering leidt tot fors meer werklozen

Het CPB schat deze zogeheten uitkeringselasticiteit op 0,8%. Dus voor elke procent verhoging van de uitkering zou het leger werklozen met 0,8% groeien, meldt het planbureau dinsdag in zijn publicatie ’Uitkeringselasticiteiten arbeidsongeschiktheid’.

Eerder ging het CPB nog uit van 0,5%, op basis van een ouder Nederlands onderzoek naar het jaar 2011. Bij nader inzien vindt het CPB dat jaar „qua conjunctuur atypisch” en „niet representatief”.

De nieuwe cijfers zijn mede gebaseerd op recent Spaans en ouder Fins onderzoek. „In Spanje is de hoogte van de uitkering net als in Nederland 70% van het laatst verdiende loon. Na 6 maanden wordt de uitkering verlaagd. De duur van de uitkering in Spanje is net als in Nederland maximaal 2 jaar. In Finland kent men ook een getrapt systeem qua uitkeringshoogte”, aldus het CPB.

Uitkeringsduur

Het CPB kwam ook met een schatting over het effect dat een verlenging van de uitkeringsduur heeft op het aantal werklozen. Bij een 1% langere maximale duur neemt het gebruik van werkloosheidsuitkeringen ongeveer 0,3% toe, aldus de onderzoekers.

