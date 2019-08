Versimpeling bankregels VS stap dichterbij

Washington - Een van de Amerikaanse bankregelgevers heeft dinsdag ingestemd met een versoepeling van de regels met betrekking tot handelen met eigen geld. De U.S. Office of the Comptroller of the Currency, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Financiën, ging akkoord met de aanpassingen van de zogeheten 'Volcker Rule', zonder daarbij in details te treden. Naar verwachting volgen de overige vier toezichthouders binnenkort.