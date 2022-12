’Meta koopt Nederlands-Belgische lenzenprinter’

Meta heeft volgens De Tijd ’een fors bedrag’ betaald voor het bedrijf dan in 2009 werd opgericht in Goes.

Luxexcel is gespecialiseerd in 3d-technologie voor het printen van lenzen en kan zo brillenglazen op recept maken, maar is met ook in staat om slimme technologie in lenzen integreren. Zulke technologie zou goed kunnen passen bij Meta’s toekomstplannen voor brillen die een virtuele laag over de werkelijkheid kunnen leggen.

Luxexcel heeft zijn hoofdkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven, maar zit met zijn productie- en onderzoeksfaciliteiten tegenwoordig in het Belgische Turnhout. Onder de partijen die de afgelopen jaren geld in het bedrijf hebben geïnvesteerd zijn onder andere de Amerikaanse technologiebedrijf KLA Tencor, maar ook het Amsterdamse private equity fonds SET, en het Vlaamse overheidsfonds PMV.

Luexexcel reageerde dinsdagochtend niet direct op vragen van De Telegraaf.