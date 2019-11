Stelende baas restaurant moet €25.000 betalen

De bedrijfsleider van een restaurant in Akersloot drukte duizenden euro’s achterover. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Een contante betaling registeren, vervolgens de tafel 100% korting geven en dan het contante geld in zijn steken. Zo drukte de bedrijfsleider van restaurant Dok 10 aan het Alkmaardermeer in zestien maanden zo’n €32.000 achterover. Hij moet het bedrag terugbetalen, blijkt uit een uitspraak van de rechter in Alkmaar die net is gepubliceerd.