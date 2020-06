Makelaars: steeds meer dure huizen verkocht

De afgelopen maand was 17% van de verkochte huizen een half miljoen of duurder, dat was in de eerste maand van de coronacrisis nog 12%. Er werden ook meer huizen in deze dure prijsklasse verkocht dan een jaar eerder.

Hogere prijs

De makelaarsvereniging meldt dat in mei wekelijks gemiddeld 4000 huizen te koop werden gezet, voor een gemiddelde prijs van €345.000, €10.000 meer dan een maand ervoor. Bij de helft van de huizen wordt meer betaald dan de vraagprijs, aldus de NVM.

Volgens Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, laten de cijfers zien dat er nog steeds een groot tekort is aan woningen. Toch verwachten onder meer de economen van De Nederlandsche Bank en de Rabobank dat de prijzen vanaf eind dit jaar toch zullen zakken, vanwege de coronacrisis.