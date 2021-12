’Kabinet moet inkoop door horeca compenseren’

KHN benadrukt dat de decembermaand in de horeca normaal in het teken van veel festiviteiten zoals bedrijfsfeesten, (kerst)borrels, uitgebreide diners, dagjes uit of weekendjes weg. „De feestmaand die zó belangrijk is voor de héle branche valt nu voor het tweede jaar op rij in duigen. Met de tot nu toe geldende avondlockdown hebben ondernemers de afgelopen periode al belangrijke beslissingen moeten nemen qua planning, personeelsinzet en inkoop. Deze bestellingen kunnen niet meer worden teruggedraaid.”

Compensatie

Ondernemers moeten volgens KHN worden gecompenseerd voor deze inkoop waar geen omzet tegenover zal staan. „Zij zitten nog steeds met flinke schulden van eerdere lockdowns, die kunnen dit er echt niet bij hebben.”

KHN pleit ook voor een exitstrategie die de horeca duidelijkheid moet geven voor de komende weken, maar ook voor de komende jaren. „Een duidelijke visie én plan moet voorkomen dat we keer op keer te maken krijgen met nieuwe maatregelen die de branche kapot maken. Tevens moeten er structurele financiële oplossingen komen die verder gaan dan alleen de TVL en NOW.”