’Rabobank belangrijke steun in mondkapjesdeal Van Lienden’

Dat blijkt volgens Follow the Money uit het boek ‘Sywerts Miljoenen’, dat op 24 maart verschijnt. Vanaf het begin van de onderhandelingen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schermde Sywert van Lienden nadrukkelijk met de financiële steun die hij van de Rabobank genoot.

Van Lienden introduceerde zijn Hulptroepen Alliantie op 12 april 2020 per e-mail bij het ministerie, met de mededeling dat hij ’vertrouwde Nederlandse kampioenen uit het bedrijfsleven’ achter zich had staan. Hij zei op korte termijn tientallen miljoenen mondkapjes te kunnen leveren ’zond

Sywert van Lienden

er direct geld te vragen aan de Rijksoverheid’.

Toenmalig Rabobank Amsterdam-directeur Barbara Baarsma stond in de cc van de mail, als een van de betrokkenen die had meegewerkt aan het plan voor VWS, waarin Hulptroepen Alliantie stelde dat financiering van de Rabobank ’rond’ is en het geld ’beschikbaar’ is. Hulptroepen Alliantie was vanwege de steun van Rabobank een serieuze gesprekspartner voor VWS.

Wel blijken de Rabo-bankiers vragen te hebben over de ’post onvoorzien’ van 20%, waarmee de prijs van de mondkapjes werd verhoogd, blijkt uit e-mails. Dit was veel hoger dan de eerder in rekening gebrachte 5%.

€24 miljoen winst

Het oorspronkelijke plan ging uit van levering van 120 miljoen mondkapjes. Zonder tegenslagen zou dat de stichting €24 miljoen winst opleveren. Een bankier mailde daarom via Baarsma aan Van Lienden en zijn partners: „Als onvoorzien zich niet voordoet, verlaag je dan de prijs? Of is er dan sprake van winst? In laatste geval mogelijk lastig voor de overheid

Barbara Baarsma

.”

Bernd Damme, zakenpartner van Van Lienden, gaf in een antwoord aan dat de overheid een ’risico-opslag’ zou accepteren en dat ’winst geen issue’ was. Damme garandeerde dat het geld dan een ideële bestemming zou krijgen. Van Lienden en zijn partners verzwegen echter dat de winst in hun eigen commerciële bv is beland.

Het Openbaar Ministerie doet momenteel onderzoek naar mogelijke misleiding door de oprichters van de Hulptroepen Alliantie. Baarsma en Rabobank willen tegen Follow the Money geen mededelingen doen over de betrokkenheid van de bank.