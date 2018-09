CBS: export groeit licht

Een maand eerder groeide de export bijna 4 procent. De groei van de export is toe te schrijven aan de wederuitvoer, de uitvoer van eerder ingevoerde producten. De uitvoer van Nederlandse producten kromp. Het volume van de import was in augustus 2,7 procent groter dan een jaar eerder, terwijl in juli de import van goederen nog met ruim 7 procent toenam.

Het handelsoverschot kwam in augustus uit op 3,1 miljard euro, aldus het statistiekbureau.

Volgens de Exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in oktober een stuk ongunstiger dan in september. Dat komt vooral doordat de laatste productiecijfers van de Duitse industrie veel slechter waren dan de voorgaande.