Weekblik: ’Fed neemt kleine rentestap om onrust te voorkomen’

Na de roerige gang van zaken in de voorbije week als gevolg van de onrust over de bankensector komt de focus van beleggers te liggen op het Amerikaanse rentebesluit dat komende woensdag op stapel staat. De vraag is vooral of de Federal Reserve het rustiger aan gaat doen met de rente om verdere stress te voorkomen.