Binnenland

Mensen massaal naar winkels en terrassen: eindelijk weer ’dikke zaterdag’

Ondanks het waterige zonnetje en een geregeld plensbuitje, is het overal druk in de steden op de eerste zaterdag sinds de versoepeling van de coronamaatregelen. In Amsterdam, Utrecht en Den Bosch moeten bezoekers van winkels als de Primark en Zara soms 45 minuten in de rij staan.