Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland, Carlsberg ook weg

Heineken kondigde vanwege de Russische inval in Oekraïne eerder al aan te stoppen met de productie en verkoop van zijn Heineken-bier in Rusland. Ook werden er al geen nieuwe investeringen meer gedaan en werd er niet meer naar Rusland geëxporteerd. Maar Heineken produceerde er ook veel lokale biermerken, bijvoorbeeld de bieren Zhigulevskoe en Oxota. Daarom was het bedrijf gaan nadenken wat het met al zijn Russische activiteiten wilde doen.

’Geschokt en diep bedroefd’

„We zijn geschokt en diep bedroefd om te zien hoe de oorlog in Oekraïne zich blijft ontvouwen en intensiveren”, stelt het concern in een verklaring. Met circa 1800 werknemers is het bedrijf naar eigen zeggen de derde brouwer van het land.

Het is de bedoeling dat er een nieuwe eigenaar voor de Russische onderdelen wordt gevonden. Daarop zal geen winst worden geboekt, geeft Heineken aan. Het concern zegt verder dat de salarissen van het personeel in ieder geval nog tot eind dit jaar worden uitbetaald. Ook wil Heineken zijn uiterste best doen om te zorgen dat de werkgelegenheid in de toekomst blijft bestaan.

Ook Carlsberg heeft besloten om te gaan vertrekken uit Rusland. Het Deense bierconcern heeft grote blootstelling in het Oost-Europese land met maar liefst 8 brouwerijen.