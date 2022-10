’Wees nu dapper als belegger’

Premium Financieel

Beursweek: bankcijfers peilstok voor rente-effect op bedrijf en consument

Na winst afgelopen week voor de AEX, domineren de rente, inflatiecijfers in de VS en bedrijfsresultaten van grootbanken komende vijf handelsdagen. Het kwartaalcijferseizoen komt op gang: resultaten van JPMorgan, Citi, Morgan Stanley en Wells Fargo geven donderdag en vrijdag inzicht in bijvoorbeeld r...