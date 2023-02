Premium Het beste van De Telegraaf

Roomijs straks uit lab in plaats van koe? ’Dna-technologie ligt gevoelig’

Door Eva Segaar

IJsontwikkelaar Roy Horne (midden) proeft ijs gemaakt van soja. „We zien veel potentie in preciesiefermentatie.” Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Wageningen - Als het aan Unilever ligt eten we straks ook ijs uit het lab waar geen koe aan te pas komt, gemaakt met precisiefermentatie. En in de strijd tegen klimaatverandering wil de multinational dat we ons ijs warmer gaan koelen.