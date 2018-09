Sinds 2001 niet zo veel vacatures in VS

Volgens het ministerie waren er in augustus 4,84 miljoen openstaande vacatures in de grootste economie van de wereld, tegen een herziene 4,61 miljoen een maand eerder. Economen hadden in doorsnee verwacht dat er 4,7 miljoen vacatures zouden zijn.

Werkgevers in de VS zijn bereid meer nieuwe werknemers in te huren met het oog op het economische herstel in de VS. Vorige week werd nog bekend dat de werkloosheid in de VS in september is gedaald naar 5,9 procent, het laagste niveau in 6 jaar.