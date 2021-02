Topman Sanderink wil Oranjewoud van beurs halen

Sanderink wil de overige aandeelhouders uitkopen tegen een prijs die later wordt vastgesteld, meldt Oranjewoud in een persbericht. Dat gebeurt via een procedure bij de Ondernemingskamer. De rechters daar bepalen dan de prijs die Sanderink moet betalen.

Begin vorige maand kondigde Sanderink aan op te stappen bij Oranjewoud, Antea en Strukton. Hij kwam daar vorige week echter weer op terug.

Ruzie

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook bij zijn bedrijven heerste onrust. Zo vertrok een groot deel van de top van Centric, dat veel ict-projecten verzorgt voor de overheid.