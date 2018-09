Weinig brood in bakkerijdivisie

Op 30 oktober geeft Corbion een ‘update’ over de strategie en daar kijkt SNS met grote interesse naaruit. Het is lange tijd stil geweest rond Corbion en samen met de resultaten over het tweede kwartaal heeft dat de koers geen goed gedaan, aldus de effectenbank. Het aandeel ligt de laatste maanden zwaar onder druk, uitmondend in een koersdaling vanaf €17 naar €12. SNS rekent erop dat in de strategie van het nieuwe management gestreefd wordt naar meer groei. Circa 80% van de activiteiten (gezonde voedingsingrediënten) biedt slechts een bescheiden groei, in het bijzonder bij bakkerijproducten (Foto: Jim Champion). SNS sluit niet uit dat een groot deel van de bakkerijdivisie nog eens afgestoten wordt. Sommige producten, zoals voor de drankenindustrie, bieden wel een hoge groei. Dat geldt ook voor ingrediënten voor medicijnen dankzij een nieuwe fabriek. Purac (bioplastics) biedt kansen voor groei, maar is slechts goed voor 20% van het ebitda-resultaat. De productportefeuille van Corbion (volgens SNS 45% van de omzet) is tamelijk bulkachtig. Nieuwe producten zijn nodig en dat vereist meer research en ontwikkeling, wat leidt tot hogere kosten. Ook de wenselijke internationalisatie kost meer geld. SNS denkt dat Corbion samenwerkingsverbanden voor sommige activiteiten zal aangaan, zodat de investeringen en de kosten voor productontwikkeling en marketing gedeeld worden, hetgeen de cashflow ten goede komt. SNS veronderstelt zelfs dat partnerships een cruciaal onderdeel van de strategie zullen zijn. Als Corbion de zaken weer goed op de rails heeft staan, zal het wellicht in het vizier komen van bedrijven die acquireren of van samenwerkingspartners, schrijft SNS. SNS blijft voorzichtig ten aanzien van de winstontwikkeling op de korte termijn bij Corbion. ‘Maar alles heeft zijn prijs’. De bank verhoogt het terughoudende advies ‘accumulate’ in het duidelijke ‘kopen’. In vergelijking met de sector is het aandeel €14 à 20 waard. Als de bedrijfsonderdelen los verkocht zouden worden, rolt er een waarde uit van €22. SNS zet vooralsnog in op een koersdoel van €16,50.

